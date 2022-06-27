«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
27 июня 202220:47
«Газпром» возобновил прокачку газа по газпроводу «Турецкий поток» после окончания планового техобслуживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.
«Газпром» 18 июня заявил о необходимости приостановить поставки газа для техобслуживания, которые осуществляются по двум ниткам «Турецкого потока». Был назначен период с 21 по 28 июня 2022 года.
Согласно заявлению холдинга, прокачка газа началась с 20 вечера (мск) 27 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru