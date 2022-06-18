«Газпром» намерен приостановить поставку газа по «Турецкому потоку»

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — сказано в официальном сообщении.

Заинтересованные стороны заранее согласовали приостановку работ.

Ранее стало известно, что объемы прокачки газа во Францию, Италию, Австрию и Германию снизились на фоне решения российского «Газпрома» приостановить работу газотурбин трубопровода «Северный поток» из-за проблем с ремонтом.

