«Газпром» намерен приостановить поставку газа по «Турецкому потоку»
«Газпром» собирается приостановить поставки газа для техобслуживания, которые осуществляются по двум ниткам «Турецкого потока», сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — сказано в официальном сообщении.
Заинтересованные стороны заранее согласовали приостановку работ.
Ранее стало известно, что объемы прокачки газа во Францию, Италию, Австрию и Германию снизились на фоне решения российского «Газпрома» приостановить работу газотурбин трубопровода «Северный поток» из-за проблем с ремонтом.
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