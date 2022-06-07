Турция готова к содействию вывоза зерна из Украины

Турция выразила готовность содействовать безопасному вывозу зерна из украинских портов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Минобороны.

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В турецком военном ведомстве сделали это заявление по итогам телефонного разговора министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Военная спецоперация России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.

На заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЗерно
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