Турция готова к содействию вывоза зерна из Украины
Турция выразила готовность содействовать безопасному вывозу зерна из украинских портов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Минобороны.
В турецком военном ведомстве сделали это заявление по итогам телефонного разговора министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Военная спецоперация России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.
На заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.
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