«Газпром»: Siemens устранила не более четверти неполадок на турбинах Nord Stream
29 июля 202219:47
Компания Siemens устранила не более четверти обнаруженных неполадок на турбинах «Северного потока». Об этом сообщил зампред «Газпрома»Виталий Маркелов.
По его словам, в скором времени часть переписки с Siemens будет обнародована.
Ранее 27 июля в компании Siemens заявили, что не получали от «Газпрома» сообщений о неисправностях турбин трубопровода «Северный поток».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 422 / сут.
Умерли
382 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+4 670 / сут.
- Блинкен провел беседу с Лавровым
- «Газпром»: Siemens устранила не более четверти неполадок на турбинах Nord Stream
- Установлены личности восьми погибших при пожаре в хостеле Москвы
- В Турции из-за лесного пожара эвакуированы постояльцы отелей на курорте Мармарис
- Уголовное дело возбуждено после гибели семьи в ДТП на Кубани
- Руководство Китайской армии призвало готовиться к войне
- США объявили о санкциях против двух россиян и связанных с ними организаций
- В бундестаге выступили за поставки газа по «Северному потоку — 2»
- Forbes: Центробанк начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом
- Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП на Кубани
29 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru