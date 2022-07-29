«Газпром»: Siemens устранила не более четверти неполадок на турбинах Nord Stream

Компания Siemens устранила не более четверти обнаруженных неполадок на турбинах «Северного потока». Об этом сообщил зампред «Газпрома»Виталий Маркелов.

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По его словам, в скором времени часть переписки с Siemens будет обнародована.

Ранее 27 июля в компании Siemens заявили, что не получали от «Газпрома» сообщений о неисправностях турбин трубопровода «Северный поток».



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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Газпром
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