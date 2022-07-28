В Siemens заявили, что не получали от «Газпрома» информацию о проблемах с турбинами

В компании Siemens заявили, что не получали от «Газпрома» сообщений о неисправностях турбин трубопровода «Северный поток», следует из заявления компании.

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Немецкий конгломерат заявляет, что для него обслуживание турбин — это рутинная операция, зарекомендовавшая себя на практике на протяжении многих лет. «В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от "Газпрома". Поэтому мы должны допустить, что турбины работают нормально», - заявила компания.

Напомним, заместитель главы компании «Газпром» Виталий Маркелов заявил, что для поддержания нужного давления на «Северном потоке» необходимы шесть газоперекачивающих агрегатов. По его словам, прокачка газа была снижена из-за того, что на компрессорной станции «Портовая» в настоящее время в рабочем состоянии находится только одна турбина.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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