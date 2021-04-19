Газета Yeni Safak удалила статью об одобрении Турцией производства «Спутника V»
19 апреля 202111:16
Турецкое издание Yeni Safak удалило со своего сайта статью об одобрении властями Турции производство российской вакцины «Спутник V». Перепечатки этой новости в других СМИ также удаляются.
Газета сообщала, что член научного совета по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз якобы заявил о том, что одна из компаний получила разрешение на производство вакцины.
Сейчас в Турцию поставляется китайская вакцина «Синовак», стоимость которой составляет около 10-11 долларов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru