Газета Yeni Safak удалила статью об одобрении Турцией производства «Спутника V»

Турецкое издание Yeni Safak удалило со своего сайта статью об одобрении властями Турции производство российской вакцины «Спутник V». Перепечатки этой новости в других СМИ также удаляются.

Газета сообщала, что член научного совета по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз якобы заявил о том, что одна из компаний получила разрешение на производство вакцины.