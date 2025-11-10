Немецкие автопроизводители готовы вновь поставлять свои автомобили на российский рынок — это выгодно и Германии с точки зрения сохранения рабочих мест, и России, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.

Делегация немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приедет в Россию с официальным визитом с 13 по 16 ноября. Зингер раскрыл цель визита коллег в Россию.