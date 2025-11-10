Газ, санкции и автомобили: Зачем немецкая оппозиция едет в Россию
Ульрих Зингер заявил НСН, что делегация «Альтернативы для Германии» планирует визит в Россию с 13 по 16 ноября, чтобы обсудить экономическое сотрудничество.
Немецкие автопроизводители готовы вновь поставлять свои автомобили на российский рынок — это выгодно и Германии с точки зрения сохранения рабочих мест, и России, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
Делегация немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приедет в Россию с официальным визитом с 13 по 16 ноября. Зингер раскрыл цель визита коллег в Россию.
«Делегация «Альтернативы для Германии» планирует визит в Россию с 13 по 16 ноября. Меня также пригласили, но у меня запланирована конференция в Мюнхене. Хочу сразу развеять возможные спекуляции. Уверен, что некоторые СМИ попытаются представить наш визит как попытку поддержать политику президента России Владимира Путина. Это не соответствует действительности. Мы едем не в интересах России — мы действуем в интересах Германии. Я считаю, что диалог и личные контакты — единственно верный путь к взаимопониманию. Политические разногласия не должны становиться препятствием для открытого разговора», - подчеркнул он.
Он также перечислил основные темы, которые будут обсуждаться сторонами.
«Основные темы переговоров, на мой взгляд, очевидны. Это поиск путей мирного урегулирования конфликтов, восстановление экономического взаимодействия, вопросы энергетической безопасности — в частности, доступ Германии к дешёвому газу, отмена санкций, которые наносят ущерб обеим странам. Наше сотрудничество с Россией может быть взаимовыгодным. Например, немецкие автопроизводители готовы вновь поставлять свои автомобили на российский рынок — это выгодно и Германии (сохранение рабочих мест, рост экспорта), и России (доступ к качественным технологиям). Ключевой принцип нашей позиции — не конфронтация, а диалог», - добавил собеседник НСН.
8 ноября, сообщалось, что запланированная поездка группы депутатов от партии АдГ в Сочи на симпозиум в формате «БРИКС – Европа» вызвала неоднозначную реакцию внутри самой фракции. В мероприятии должны принять участие депутаты от партии Штеффен Котре и Райнер Ротфусс, председатель фракции партии в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента (ЕП) от АдГ Ханс Нойхофф. В программе предусмотрена встреча с заместителем председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрием Медведевым, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саркози освободят из тюрьмы под судебный контроль
- Россиянам объяснили, в каких случаях у собственника могут изъять жилье
- «Ужасная халтура»: BadComedian разгромил «Алису» и «Горыныча»
- Коррупционный «Квартал»: Чем грозят Зеленскому преследования НАБУ и ФБР
- Газ, санкции и автомобили: Зачем немецкая оппозиция едет в Россию
- Россиянам посоветовали покупать икру к Новому году уже сейчас
- «Ночь, жара и максимум»: Техноблогер развеял мифы о зарядке смартфонов
- Россиян предупредили об опасности популярных семян чиа для кишечника
- Греф спрогнозировал спад выдачи ипотеки в России
- Лукашенко призвал не отказываться от проводной телефонной связи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru