Гарантии безопасности с Белоруссией позволят задействовать российское ядерное оружие

Гарантии безопасности между Россией и Белоруссией предполагают возможность использования всех сил, включая российское ядерное оружие. Об этом заявил президент Владимир Путин в Минске, куда он прилетел сегодня с официальным визитом.

«Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Белоруссии [Александра Лукашенко] на территории республики», — сказал президент РФ.

По его словам, договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства президенты России и Белоруссии подпишут сегодня.