Гарантии безопасности с Белоруссией позволят задействовать российское ядерное оружие
Гарантии безопасности между Россией и Белоруссией предполагают возможность использования всех сил, включая российское ядерное оружие. Об этом заявил президент Владимир Путин в Минске, куда он прилетел сегодня с официальным визитом.
«Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Белоруссии [Александра Лукашенко] на территории республики», — сказал президент РФ.
По его словам, договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства президенты России и Белоруссии подпишут сегодня.
Договор определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя двух стран, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.
Путин прилетел сегодня в Минс для участия в госсовете Союзного государства. Запланирована также встреча президента рФ с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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