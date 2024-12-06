Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии решает стратегические задачи

Накануне президент РФ Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Сегодня он прибыл в Минск, где вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко проведет Высший госсовет Союзного государства. Запланирована и отдельная встреча Путина с Лукашенко, где они обсудят вопросы укрепления общего оборонного пространства.

Песков добавил, что концепция безопасности, которую в пятницу, 6 декабря, планируется утвердить в Минске, предполагает гарантированное взаимное обеспечение безопасности и углубленное союзничество в этой сфере.

Владимир Путин распорядился принять предложение МИД РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ накануне был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.



