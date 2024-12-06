Договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии решает стратегические задачи

Договор о гарантиях безопасности РФ и Белоруссии решает стратегические задачи, в то время как вопросы, связанные с тактическим ядерным оружием, - это задачи оперативные, в открытых документах о них не говорится. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли в договоре между Россией и Белоруссией идти речь о тактическом ядерном оружии.

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Накануне президент РФ Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Сегодня он прибыл в Минск, где вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко проведет Высший госсовет Союзного государства. Запланирована и отдельная встреча Путина с Лукашенко, где они обсудят вопросы укрепления общего оборонного пространства.

Песков добавил, что концепция безопасности, которую в пятницу, 6 декабря, планируется утвердить в Минске, предполагает гарантированное взаимное обеспечение безопасности и углубленное союзничество в этой сфере.

Владимир Путин распорядился принять предложение МИД РФ и подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ накануне был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.


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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковДоговорБелоруссия

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