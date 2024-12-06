Совбез Белоруссии заявил: у Лукашенко и Путина разные «красные кнопки»

Он пояснил, что право применить размещённое в республике ядерное оружие имеет только Лукашенко, а Путин - только находящееся в России.

«У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель и свой ядерный чемоданчик», - заключил Вольфович.

Ранее Лукашенко заявил, что порядок применения и ядерного, и обычного оружия, он обсуждает с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

