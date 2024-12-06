Совбез Белоруссии заявил: у Лукашенко и Путина разные «красные кнопки»

У президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина разные «красные кнопки». Как пишет БелТА, об этом заявил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

Лукашенко назвал причину для применения ядерного оружия

Он пояснил, что право применить размещённое в республике ядерное оружие имеет только Лукашенко, а Путин - только находящееся в России.

«У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель и свой ядерный чемоданчик», - заключил Вольфович.

Ранее Лукашенко заявил, что порядок применения и ядерного, и обычного оружия, он обсуждает с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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