Совбез Белоруссии заявил: у Лукашенко и Путина разные «красные кнопки»
У президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина разные «красные кнопки». Как пишет БелТА, об этом заявил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.
Он пояснил, что право применить размещённое в республике ядерное оружие имеет только Лукашенко, а Путин - только находящееся в России.
«У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель и свой ядерный чемоданчик», - заключил Вольфович.
Ранее Лукашенко заявил, что порядок применения и ядерного, и обычного оружия, он обсуждает с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru