Галибаф: США не смогли завоевать доверие иранской стороны на переговорах

США не смогли завоевать доверие иранской стороны во время переговоров в Исламабаде. Об этом заявил глава иранской делегации Мохаммад Бакер Галибаф на своей странице в соцсетях.

По его словам, иранские представители выдвинули перспективные инициативы, однако американской стороне не удалось завоевать доверие иранской делегации на этом раунде переговоров.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров между Ираном и США завершился безрезультатно из-за серьёзных разногласий между сторонами. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», переговоры Ирана и США касались Ормузского пролива и иранских ядерных материалов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры