Галибаф: США не смогли завоевать доверие иранской стороны на переговорах
США не смогли завоевать доверие иранской стороны во время переговоров в Исламабаде. Об этом заявил глава иранской делегации Мохаммад Бакер Галибаф на своей странице в соцсетях.
По его словам, иранские представители выдвинули перспективные инициативы, однако американской стороне не удалось завоевать доверие иранской делегации на этом раунде переговоров.
Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров между Ираном и США завершился безрезультатно из-за серьёзных разногласий между сторонами. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», переговоры Ирана и США касались Ормузского пролива и иранских ядерных материалов.
