ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть территории Палестины

Генеральная Ассамблея ООН поддержала проект резолюции с требованием к Израилю выполнить решение Международного суда и покинуть оккупированные палестинские территории в течение одного года.

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Как сообщает РИА Новости, за представленный Палестиной документ проголосовали 124 государства, в том числе Россия.

Против резолюции выступили 14 стран, в частности Израиль и США, а ещё 43 государства воздержались.

Отмечается, что, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, документы Генассамблеи не имеют обязательной юридической силы.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, сообщает RT.

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