ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть территории Палестины
Генеральная Ассамблея ООН поддержала проект резолюции с требованием к Израилю выполнить решение Международного суда и покинуть оккупированные палестинские территории в течение одного года.
Как сообщает РИА Новости, за представленный Палестиной документ проголосовали 124 государства, в том числе Россия.
Против резолюции выступили 14 стран, в частности Израиль и США, а ещё 43 государства воздержались.
Отмечается, что, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, документы Генассамблеи не имеют обязательной юридической силы.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрнст: поклонники Кологривого увидят его в непривычной роли
- «Парад глупости»: Израиль отверг резолюцию ГА ООН, требующую покинуть Палестину
- Ватикан выразил благодарность России за освобождение украинских священников
- ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть территории Палестины
- «Акрон» выиграл у «Факела» и досрочно вышел в плей-офф Кубка России по футболу
- «И правда, и неправда»: Познер пояснил сообщения о возвращении на «Первый канал»
- Эрнст: Первый канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью
- Вяльбе отказалась комментировать слова Клебо о соперничестве с россиянами
- СМИ: В России зависло $900 млн дивидендов индийских нефтяных компаний
- Умер бывший бас-гитарист «Монгол Шуудан» Ядриков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru