США расширили меры экспортного контроля в отношении России и Ирана
Власти США приняли решение расширить меры экспортного контроля в отношении России, Белоруссии и Ирана. Об этом сообщает пресс-служба американского Минторга.
В сообщении говорится, что новые позиции были включены в список товаров, для экспорта и реэкспорта которых в Иран требуется лицензия.
Кроме того, США расширили сферу действий ограничений, касающихся экспорта в Белоруссию, а также в Россию, в частности, в Крым.
Уточняется, что под ограничения попали фрезерные станки, шарикоподшипники, электрические вилки и розетки на напряжение не более тысячи вольт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что веденные США и Великобританией санкции против импорта российских алюминия, меди и никеля санкции ударят по их интересам, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru