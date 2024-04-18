США расширили меры экспортного контроля в отношении России и Ирана

В сообщении говорится, что новые позиции были включены в список товаров, для экспорта и реэкспорта которых в Иран требуется лицензия.

Кроме того, США расширили сферу действий ограничений, касающихся экспорта в Белоруссию, а также в Россию, в частности, в Крым.

Уточняется, что под ограничения попали фрезерные станки, шарикоподшипники, электрические вилки и розетки на напряжение не более тысячи вольт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что веденные США и Великобританией санкции против импорта российских алюминия, меди и никеля санкции ударят по их интересам, сообщает «Свободная пресса».

