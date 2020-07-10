Фургал не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, своей вины не признает. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

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Мельников рассказал, что губернатор в изоляторе на Петровке находится в двухместной камере. По его словам, настроение у Фургала спокойное, не подавленное. Условия содержания Фургал назвал "на удивление доброжелательными".

Фургала задержали утром 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Показания на него дали свидетели, потерпевшие и люди, которых следствие считает соучастниками. Отметим, что Фургал стал первым в стране региональным руководителем, против которого выдвинуты обвинения не в коррупции, а в особо тяжких преступлениях против личности.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Хабаровский КрайСергей Фургал
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