FT: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в ЕС
Украина в случае вступления в Евросоюз сможет получить в течение семи лет 186 млрд евро из бюджета сообщества. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на оценку финансовых последствий для вступления новых членов ЕС.
На фоне членства Киева впервые несколько стран объединения станут нетто-плательщиками. Поступления будут включать 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики и 61 млрд евро из фонда сплочения блока для сокращения экономических и социальных различий, а также содействия устойчивому развитию.
Расширение ЕС обойдется сообществу в 256,8 млрд, в случае изменений всем членам Евросоюза придется «больше платить и меньше получать» из бюджета, пишет RT. При этом возможно значительное увеличение бюджетных взносов от более богатых государств блока, в том числе Германии, Франции и Нидерландов.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет стать членом ЕС лишь в 2030 году, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru