FT: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в ЕС

На фоне членства Киева впервые несколько стран объединения станут нетто-плательщиками. Поступления будут включать 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики и 61 млрд евро из фонда сплочения блока для сокращения экономических и социальных различий, а также содействия устойчивому развитию.

Расширение ЕС обойдется сообществу в 256,8 млрд, в случае изменений всем членам Евросоюза придется «больше платить и меньше получать» из бюджета, пишет RT. При этом возможно значительное увеличение бюджетных взносов от более богатых государств блока, в том числе Германии, Франции и Нидерландов.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет стать членом ЕС лишь в 2030 году, напоминает Ura.ru.

