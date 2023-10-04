Глава Евросовета: Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году

По его словам, это произойдет, если Киев выполнит все необходимые для этого условия. Отмечается, что Украина и другие страны — кандидаты должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия.

Украина вряд ли вступит в Европейский союз раньше 2029 года, заявила заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

