Глава Евросовета: Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году
4 октября 202304:02
Украина может присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году, сообщил Der Spiegel глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, это произойдет, если Киев выполнит все необходимые для этого условия. Отмечается, что Украина и другие страны — кандидаты должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия.
Украина вряд ли вступит в Европейский союз раньше 2029 года, заявила заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru