СМИ: власти ЮАР отказали Макрону в участии в саммите БРИКС
Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на предстоящий саммит БРИКС, сообщил в воскресенье портал News 24.
Отмечается, что Макрон добивался участия в мероприятиях саммита. Президент ЮАР Сирил Рамафоса направил приглашения лидерам 70 стран, но президента Франции среди них не оказалось.
Также приглашения не получили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи, передает «Радиоточка НСН».
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