СМИ: власти ЮАР отказали Макрону в участии в саммите БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на предстоящий саммит БРИКС, сообщил в воскресенье портал News 24.

Президента ЮАР ждут на саммите в Петербурге

Отмечается, что Макрон добивался участия в мероприятиях саммита. Президент ЮАР Сирил Рамафоса направил приглашения лидерам 70 стран, но президента Франции среди них не оказалось.

Также приглашения не получили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БриксЮАРФранцияЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры