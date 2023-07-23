СМИ: власти ЮАР отказали Макрону в участии в саммите БРИКС

Путин: потери украинских сил с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек Генсек НАТО Столтенберг соберет 26 июля заседание Совета НАТО-Украина СМИ: Президенту Франции Макрону отказали в приглашении на саммит БРИКС в ЮАР СМИ: 19 тысяч человек эвакуированы из-за пожаров на Родосе СМИ: Ольгу Бузову, Ксению Бородину и Иду Галич подозревают в финансовых махинациях