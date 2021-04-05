ФСИН заявила о переводе Навального в медчасть
Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в ИК № 2 Владимирской области, направлен в медико-санитарную часть в связи с респираторным заболеванием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области.
Ранее в понедельник стало известно, что у задержанного политика сильный кашель и температура. Сам он заявлял об вспышке туберкулеза в колонии.
По данным издания "Известия", у Навального взяли анализы и направили под наблюдение медицинских работников. ФСИН в заявило изданию, что в колонии проводятся "санитарно-противоэпидемические мероприятия", которые подразумевают дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.
Несмотря на болезнь, Навальный продолжает объявленную 31 марта голодовку. Политик находится в колонии почти два месяца, так как 2 февраля условное наказание по делу "Ив Роше" было заменено на реальный срок.
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