Навальный пожаловался на высокую температуру и сильный кашель

Алексей Навальный в своём Instagram рассказал, что в ИК-2 в Покрове трёх человек из его отряда госпитализировали с туберкулезом.

По его словам, всего в отряде 15 человек, таким образом болеет 20% от численности, что «сильно выше эпидемиологического порога».

«Любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть, а внутри антисанитария, туберкулез, отсутствие лекарств. Глядя на кошмарные тарелки, в которые накладывают баланду, я вообще удивлен, что здесь вируса Эболы нет», - отметил оппозиционер.

Политик также рассказал, что на последнем замере у него зафиксировали сильный кашель и температуру 38,1 градуса. При этом Навальный добавил, что несмотря на это продолжает объявленную 31 марта голодовку.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

