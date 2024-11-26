ФСБ РФ уличила британского дипломата Прайора в разведдеятельности

Второй секретарь политотдела посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что ФСБ выявила «незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве». Согласно данным, направленный в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил законодательство.

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Служба указывает, что одновременно с этим были выявлены признаки проведения Прайором разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности страны. На этом основании МИД РФ во взаимодействии с заинтересованными ведомствами приняло решение лишить Уилкса Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

Ранее, в сентябре, ФСБ получила документальные материалы, подтверждающие, что Великобритания координирует эскалацию военно-политической обстановки в мире. Тогда специалисты прекратили аккредитацию шести сотрудников политотдела британского посольства в Москве, в действиях которых выявили признаки разведывательно-подрывной работы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Андрей Стенин
ТЕГИ:РазведкаПосольствоФСБ

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