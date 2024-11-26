ФСБ РФ уличила британского дипломата Прайора в разведдеятельности

Служба указывает, что одновременно с этим были выявлены признаки проведения Прайором разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности страны. На этом основании МИД РФ во взаимодействии с заинтересованными ведомствами приняло решение лишить Уилкса Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

Ранее, в сентябре, ФСБ получила документальные материалы, подтверждающие, что Великобритания координирует эскалацию военно-политической обстановки в мире. Тогда специалисты прекратили аккредитацию шести сотрудников политотдела британского посольства в Москве, в действиях которых выявили признаки разведывательно-подрывной работы, передает «Радиоточка НСН».

