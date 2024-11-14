ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в передаче данных украинской разведке
ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в передаче украинской разведке данных о российском оборонном предприятии, передает Центр общественных связей ведомства.
Как отметили в спецслужбе, задержанный — гражданин РФ 2003 года рождения — через мессенджер связался с представителями Главного управления разведки минобороны Украины и сотрудничал с Киевом за денежное вознаграждение.
«По заданию кураторов... злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа», — указали в ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».
Ранее по обвинению в госизмене и поджоге военного комиссариата Москвы задержали машиниста башенного крана Сергея Андреева, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru