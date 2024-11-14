ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в передаче данных украинской разведке

ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в передаче украинской разведке данных о российском оборонном предприятии, передает Центр общественных связей ведомства.

Как отметили в спецслужбе, задержанный — гражданин РФ 2003 года рождения — через мессенджер связался с представителями Главного управления разведки минобороны Украины и сотрудничал с Киевом за денежное вознаграждение.

«По заданию кураторов... злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа», — указали в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».

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