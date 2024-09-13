ФСБ получила доказательства подрывной работы Великобритании против России

ФСБ получила документальные материалы, подтверждающие, что Великобритания координирует эскалацию военно-политической обстановки в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Указанные документы свидетельствуют о том, что... головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании», — отметили в ФСБ.

Ведомство указало, что структура после начала специальной военной операции была преобразована в спецслужбу, основная задача которой — нанесение стратегического поражения России.

Как отметили в ФСБ, специалисты прекратили аккредитацию шести сотрудников политотдела британского посольства в Москве, в действиях которых выявили признаки разведывательно-подрывной работы. Спецслужба намерена требовать досрочного прекращения работы британских дипломатов РФ, если в их работе обнаружат такие признаки.

Ранее в МИД РФ заявили, что Британия и США стоят за всеми терактами, организованными Украиной на российской территории, напоминает 360.ru.

