Пенсионеры посоветовали «обедневшему» Петру Авену идти мести улицы
Член Союза пенсионеров России, экс-заместитель председателя президиума организации Людмила Пискунова заявила, что олигархам, жалующимся на тяжёлую жизнь под санкциями, следует искать работу, сообщает NEWS.ru.
Комментируя высказывания российского миллиардера Петра Авена, который не может нанять уборщицу или водителя, она посоветовала ему пойти мести улицы или устроится в такси, так как «дворники и водители всегда нужны».
Также она считает, что у Авена была возможность вывести средства на другие счета, поэтому верить ему не собирается.
«Если он остался без ничего — пусть действует как все мы... Я думаю, что он врёт, есть у него деньги, средства они заблаговременно переводят все в иностранные банки... скатертью дорожка, пусть не возвращается назад», — заключила Пискунова.
Ранее попавший под санкции основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман рассказал агентству Bloomberg, что ему не хватает денег.
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