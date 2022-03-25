Пенсионеры посоветовали «обедневшему» Петру Авену идти мести улицы

Член Союза пенсионеров России, экс-заместитель председателя президиума организации Людмила Пискунова заявила, что олигархам, жалующимся на тяжёлую жизнь под санкциями, следует искать работу, сообщает NEWS.ru.

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Комментируя высказывания российского миллиардера Петра Авена, который не может нанять уборщицу или водителя, она посоветовала ему пойти мести улицы или устроится в такси, так как «дворники и водители всегда нужны».

Также она считает, что у Авена была возможность вывести средства на другие счета, поэтому верить ему не собирается.

«Если он остался без ничего — пусть действует как все мы... Я думаю, что он врёт, есть у него деньги, средства они заблаговременно переводят все в иностранные банки... скатертью дорожка, пусть не возвращается назад», — заключила Пискунова.

Ранее попавший под санкции основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман рассказал агентству Bloomberg, что ему не хватает денег.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииПенсионерыОлигархи
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