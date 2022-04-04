ФРГ вышлет 40 российских дипломатов
4 апреля 202219:20
Германия вышлет 40 российских дипломатов, которые объявлены персонами нон грата, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными», - написала министр в одной из соцсетей.
При этом она пообещала «инициировать дальнейшие реакции» вместе с партнерами Германии.
Ранее в понедельник Литва объявила, что вышлет российского посла и закроет консульство РФ в Клайпеде.
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4 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru