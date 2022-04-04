ФРГ вышлет 40 российских дипломатов

Германия вышлет 40 российских дипломатов, которые объявлены персонами нон грата, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными», - написала министр в одной из соцсетей.

При этом она пообещала «инициировать дальнейшие реакции» вместе с партнерами Германии.

Ранее в понедельник Литва объявила, что вышлет российского посла и закроет консульство РФ в Клайпеде.

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ФОТО: pixabay.com
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