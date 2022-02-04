Глава ЕК: запуск «Северный поток - 2» зависит от поведения России

Запуск газопровода «Северный поток - 2» будет зависеть от действий России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в совместном интервью газетам Les Echos и Handelsblatt.

По ее словам, Россия оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на Евросоюз. Поэтому газопровод нельзя исключать из санкционного списка, заявила глава ЕК.

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Ранее член бундестага ФРГ от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что решение использовать газопровод «Северный поток-2» как средство давления на Россию «неумное», так как это нанесло бы еще больший внешнеполитический вред.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕССеверный Поток-2
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