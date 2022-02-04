Глава ЕК: запуск «Северный поток - 2» зависит от поведения России
Запуск газопровода «Северный поток - 2» будет зависеть от действий России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в совместном интервью газетам Les Echos и Handelsblatt.
По ее словам, Россия оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на Евросоюз. Поэтому газопровод нельзя исключать из санкционного списка, заявила глава ЕК.
Ранее член бундестага ФРГ от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что решение использовать газопровод «Северный поток-2» как средство давления на Россию «неумное», так как это нанесло бы еще больший внешнеполитический вред.
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