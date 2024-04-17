Франция отозвала для консультаций посла в Азербайджане
Франция отзывает своего посла в Азербайджане для консультаций. Об этом сообщает AFP со ссылкой на французский МИД.
В коммюнике ведомства указано, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение об отзыве дипломата на фоне продолжающихся в последние месяцы действий Баку, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами. Вместе с тем в Париже заявили, что рассчитывают получить от Азербайджана разъяснения относительно его позиции. В МИД не пояснили, о каких шагах Баку идет речь, отмечает РЕН ТВ.
Ранее французское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором выражает обеспокоенность из-за ситуации со свободой слова в Азербайджане. Франция призвала уважать свободу печати и самовыражения в соответствии с международными обязательствами. Азербайджан расценил подобные заявления как вмешательство во внутренние дела республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru