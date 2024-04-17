Франция отозвала для консультаций посла в Азербайджане

В коммюнике ведомства указано, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение об отзыве дипломата на фоне продолжающихся в последние месяцы действий Баку, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами. Вместе с тем в Париже заявили, что рассчитывают получить от Азербайджана разъяснения относительно его позиции. В МИД не пояснили, о каких шагах Баку идет речь, отмечает РЕН ТВ.

Ранее французское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором выражает обеспокоенность из-за ситуации со свободой слова в Азербайджане. Франция призвала уважать свободу печати и самовыражения в соответствии с международными обязательствами. Азербайджан расценил подобные заявления как вмешательство во внутренние дела республики.

