ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия окажут Украине военную поддержку на 1,4 млрд евро

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он указал, что данный пакет вооружений будет передан Киеву до конца текущего года.

Канцлер уточнил, что в пакет войдут системы ПВО IRIS-T и Skynex, а также зенитные установки Gepard, САУ, бронемашины, боевые беспилотники, радары и артиллерийские боеприпасы.

Ранее Шольц заявил, что Германия передала Украине военную помощь на 600 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».