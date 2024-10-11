ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия окажут Украине военную поддержку на 1,4 млрд евро

Германия, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине военную поддержку ещё на 1,4 млрд евро. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц заявил о необходимости ускорить завершение конфликта на Украине

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он указал, что данный пакет вооружений будет передан Киеву до конца текущего года.

Канцлер уточнил, что в пакет войдут системы ПВО IRIS-T и Skynex, а также зенитные установки Gepard, САУ, бронемашины, боевые беспилотники, радары и артиллерийские боеприпасы.

Ранее Шольц заявил, что Германия передала Украине военную помощь на 600 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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