ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия окажут Украине военную поддержку на 1,4 млрд евро
Германия, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине военную поддержку ещё на 1,4 млрд евро. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он указал, что данный пакет вооружений будет передан Киеву до конца текущего года.
Канцлер уточнил, что в пакет войдут системы ПВО IRIS-T и Skynex, а также зенитные установки Gepard, САУ, бронемашины, боевые беспилотники, радары и артиллерийские боеприпасы.
Ранее Шольц заявил, что Германия передала Украине военную помощь на 600 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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