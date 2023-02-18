Французский политик заявил, что западные СМИ не молчали бы об экологической катастрофе в России
ападные СМИ не стали бы молчать, если бы экологическая катастрофа произошла в России или Китае. Об этом лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил в своем Twitter после взрыва 50 вагонов с химикатами в американском штате Огайо.
«Огромная экологическая катастрофа происходит после взрыва в Огайо. Вероятно, это затронет все северное полушарие. Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность [президента России Владимира] Путина и [председателя КНР] Си Цзиньпина. Но это произошло в США, так что тихо...» — цитирует его Газета.ru.
Ранее, 3 февраля, под населенным пунктом Восточная Палестина в американском штате Огайо с рельсов сошли 50 вагонов с химикатами, в результате чего возник пожар. В 14 вагонах перевозили винилхлорид — взрывоопасное вещество, выделяющее при горении токсичные вещества.
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