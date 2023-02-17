Захарова обвинила Байдена в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо
Администрация президента США Джо Байдена старается не касаться темы техногенной катастрофы в Огайо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Белый дом пытается замалчивать промахи американских регуляторов, которые ответственны за безопасность перевозки опасных грузов и веществ по территории страны, считает Захарова.
Молчание Байдена она объяснила тем, что администрация Белого дома пытается вывести его из-под критики и информационного давления.
В штате Огайо 3 февраля сошел с рельсов грузовой состав, перевозивший химикаты. В атмосфере оказалось большое количество опасных веществ.
Ранее Захарова назвала хамским поздравление Байдена с Днем государственности Сербии. По мнению представителя МИД, послание главы Белого дома является попыткой давления на Белград, передает НСН.
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