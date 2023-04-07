Французский политик: Макрон не понимает, что его везде унижают

Бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно.

«После трехкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде!», - написал Филиппо в Twitter.

6 апреля в Доме народных собраний в столице Китайской Народной Республики состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином.