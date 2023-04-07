Французский политик: Макрон не понимает, что его везде унижают
Бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно.
«После трехкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде!», - написал Филиппо в Twitter.
6 апреля в Доме народных собраний в столице Китайской Народной Республики состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином.
Переговоры двух лидеров длились около полутора часов, эксперты сравнивали этот визит с недавней продолжительной встречей Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.
Накануне руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился, что визит Макрона в Китай приведет к какому-то прорыву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru