Лидер «желтых жилетов»: Французы против политики Макрона по Украине

Недовольство французов не ограничивается пенсионной реформой, оно касается и политики президента Эммануэля Макрона в целом. Такое заявление сделал основатель французской ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет в разговоре с РИА Новости.

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Он отметил, что граждане Франции больше не приемлют позицию Парижа по конфликту на Украине. По словам лидера «желтых жилетов», ситуация становится все серьезнее.

Ранее Эммануэль Макрон призвал председателя КНР Си Цзиньпина способствовать переговорам по Украине. Французский лидер подчеркнул, что российско-украинский конфликт «положил конец десятилетиям мира в Европе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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