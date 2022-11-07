Французский эксперт допустил, что при победе республиканцев Украину подтолкнут к переговорам

По мнению Огара, республиканцы менее заинтересованы в украинском конфликте, чем правительство демократов. Эксперт считает, что Республиканская партия может затормозить предоставляемую Киеву помощь. Как отметил Огар, Европа уже оказывается все больше разделена по вопросу о помощи Украине.

«Если Украина столкнется с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнет [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам», —подчеркнул эксперт.

Выборы в обе палаты конгресса США состоятся 8 ноября. По мнению некоторых законодателей, республиканцы в случае победы могут сократить финансирование Украины. Так, конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что при победе республиканцев «Украине не достанется ни цента», пишет Ura.ru. В то же время кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман заявил, что конгресс с высокой долей вероятности сохранит двухпартийную поддержку Киева, отмечает RT.

