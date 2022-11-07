Французский эксперт допустил, что при победе республиканцев Украину подтолкнут к переговорам
Республиканская партия в случае победы на промежуточных выборах в США сможет подтолкнуть украинские власти к переговорам с Россией, считает французский полковник в отставке Жак Огар. Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости.
По мнению Огара, республиканцы менее заинтересованы в украинском конфликте, чем правительство демократов. Эксперт считает, что Республиканская партия может затормозить предоставляемую Киеву помощь. Как отметил Огар, Европа уже оказывается все больше разделена по вопросу о помощи Украине.
«Если Украина столкнется с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнет [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам», —подчеркнул эксперт.
Выборы в обе палаты конгресса США состоятся 8 ноября. По мнению некоторых законодателей, республиканцы в случае победы могут сократить финансирование Украины. Так, конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что при победе республиканцев «Украине не достанется ни цента», пишет Ura.ru. В то же время кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман заявил, что конгресс с высокой долей вероятности сохранит двухпартийную поддержку Киева, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 421 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 944 / сут.
- СМИ сообщили о возвращении Собчак в Россию
- СМИ: Meta сократит тысячи сотрудников
- Губернатор Приморья подтвердил потери среди морских пехотинцев
- Минцифры выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО
- Французский эксперт допустил, что при победе республиканцев Украину подтолкнут к переговорам
- Мобилизованные усилили линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара
- Володин: Демократы начали объяснять свое поражение на выборах в США, обвиняя Россию
- В Сети опубликовали видео, как российский военный дважды отбросил гранаты ВСУ
- В Китае призвали Запад отступить из-за российских ракет «Ярс»
- СМИ: Zara и Pull&Bear вернутся в Россию весной 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru