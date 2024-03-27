Отмечается, что в успехе стратегии борьбы Макрона с оппонентами усомнились некоторые его союзники. Это и послужило причиной провала его кампании.

При этом регультаты последних соцопросов демонстрируют отставание коалиции Макрона от партии Марин Ле Пен и Жордана Барделлы примерно на 10%.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские военнослужащие будут убивать всех французских военных, которых Париж отправит на Украину.

