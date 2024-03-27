Французские политики констатировали провал антироссийской кампании Макрона
Антироссийская кампания французского лидера Эммануэля Макрона не принесла ему ожидаемого результата в борьбе с ультраправой партией «Национальное объединение» в условиях грядущих выборов в Европарламент. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на французских чиновников.
Отмечается, что в успехе стратегии борьбы Макрона с оппонентами усомнились некоторые его союзники. Это и послужило причиной провала его кампании.
При этом регультаты последних соцопросов демонстрируют отставание коалиции Макрона от партии Марин Ле Пен и Жордана Барделлы примерно на 10%.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские военнослужащие будут убивать всех французских военных, которых Париж отправит на Украину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швыдкой: Перекрестные годы культуры России и Китая стартуют в мае 2024 года
- Пригожин поддержал восстановление «Крокус Сити Холла» после теракта
- Член паралимпийской сборной России погибла в «Крокус Сити Холле»
- Актриса Будина негативно отозвалась о сериале «Слово пацана»
- Продюсер Бабичев заявил, что Пугачева не сможет заработать $10 млн за новую песню
- «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию еще двух названий автомобилей
- Спрос россиян на заграничное жилье с начала года упал в два раза
- Санкт-Петербург вышел в лидеры по продолжительности жизни россиян
- Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Ростовской области
- Лоза назвал перебором возможное признание Пугачевой иноагентом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru