Франция выслала двух сотрудников посольства Азербайджана

Ранее внешнеполитическое ведомство Азербайджана объявило двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата. В качестве причины такого шага была указана деятельность, не соответствующая дипломатическому статусу и противоречащая Венской конвенции.

«В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже», — говорится в сообщении французского МИД.

Ранее в Азербайджане упрекнули Францию в милитаризации Армении, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

