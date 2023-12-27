Франция выслала двух сотрудников посольства Азербайджана
Париж, в качестве ответной меры, высылает двух сотрудников азербайджанского посольства, сообщает РИА Новости.
Ранее внешнеполитическое ведомство Азербайджана объявило двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата. В качестве причины такого шага была указана деятельность, не соответствующая дипломатическому статусу и противоречащая Венской конвенции.
«В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже», — говорится в сообщении французского МИД.
Ранее в Азербайджане упрекнули Францию в милитаризации Армении, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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