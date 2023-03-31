Франция считает угрозой планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Франция рассматривает планы России по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии как угрожающую меру. Такое заявление сделал постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что государство призывает Россию отказаться от таких действий. При этом Николя де Ривьер не стал отвечать на вопрос о ядерном оружии США в Европе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН отметил, что Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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