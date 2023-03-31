Франция считает угрозой планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Франция рассматривает планы России по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии как угрожающую меру. Такое заявление сделал постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что государство призывает Россию отказаться от таких действий. При этом Николя де Ривьер не стал отвечать на вопрос о ядерном оружии США в Европе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН отметил, что Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Франция считает угрозой планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
- МИД Эстонии: Основополагающий акт Россия - НАТО необходимо расторгнуть
- Экс-советник Кучмы: ВСУ могут отступить за Днепр после сдачи Артемовска и Авдеевки
- Лукашенко: Предприятия страны в 2023 году должны выйти на пиковые объемы производства
- Убившего пенсионерку экс-бойца «Вагнера» арестовали на два месяца
- В Госдуме попросили сделать единый счет для оплаты парковок и штрафов
- Моргенштерн увеличил стоимость концертов в два раза из-за статуса иноагента
- Центробанк РФ на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж
- Си Цзиньпин призвал ЕС бороться за стратегическую независимость от США
- Лукашенко: Бойня на Украине не закончится, пока США не дадут отмашку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru