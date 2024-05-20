Силуанов: Налоговые поправки внесут в весеннюю сессию Госдумы

Министерство финансов учтёт результаты заседания экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматриваются изменения в налоговое законодательство РФ. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

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По его словам, министерство будет просить парламент рассмотреть данный вопрос в весеннюю сессию, что позволит гражданам и бизнесу «увидеть это заранее».

«Слышим пожелание о том, что все законопроекты должны быть подготовлены и приняты в весеннюю сессию. Категорически поддерживаем», - заключил Силуанов.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в обсуждении изменений налоговой системы примут участие ученые, эксперты, представители бизнес-сообщества, а необходимые решения могут быть приняты до 4 августа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:РоссияНалогиМинфин РФАнтон Силуанов

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