Силуанов: Налоговые поправки внесут в весеннюю сессию Госдумы

По его словам, министерство будет просить парламент рассмотреть данный вопрос в весеннюю сессию, что позволит гражданам и бизнесу «увидеть это заранее».

«Слышим пожелание о том, что все законопроекты должны быть подготовлены и приняты в весеннюю сессию. Категорически поддерживаем», - заключил Силуанов.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в обсуждении изменений налоговой системы примут участие ученые, эксперты, представители бизнес-сообщества, а необходимые решения могут быть приняты до 4 августа, передает «Радиоточка НСН».

