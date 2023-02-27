Пекин ответил на заявление Зеленского о встрече с Си Цзиньпином

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении обсудить предложенный Китаем план мирного урегулирования. Киев запросил переговоры с китайской стороной.

Накануне Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление с 12 пунктами, необходимыми для политического урегулирования конфликта на Украине. В Вашингтоне и Киеве к предложению отнеслись скептически.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил, что ни одна проблема в мире в настоящее время не может решаться без участия Пекина.

