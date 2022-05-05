Франция предоставит Украине помощь в размере $300 млн

По его словам, в этом году Франция зарезервировала для Украины сумму в размере 1,7 млрд долларов. При этом Макрон отметил, что гуманитарные нужды населения Украины и экономическая ситуация в стране «говорят о необходимости новых усилий».

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявлял, что страна будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь «столько, сколько будет нужно».

