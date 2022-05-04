Франция пообещала помогать Украине «столько, сколько будет нужно»
Франция будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь «столько, сколько будет нужно». Об этом заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.
По его словам, Франция уже предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 млн евро, а также военное снаряжение на сумму более 100 млн евро. Атталь отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку в ходе недавнего телефонного разговора.
Ранее Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Point заявил, что российская спецоперация на Украине может завершиться к празднику Победы 9 мая. Также французский лидер заявлял, что президент России Владимир Путин относится к Франции с уважением и всегда выделяет ее среди других стран.
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