Франция пообещала помогать Украине «столько, сколько будет нужно»

По его словам, Франция уже предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 млн евро, а также военное снаряжение на сумму более 100 млн евро. Атталь отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку в ходе недавнего телефонного разговора.

Ранее Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Point заявил, что российская спецоперация на Украине может завершиться к празднику Победы 9 мая. Также французский лидер заявлял, что президент России Владимир Путин относится к Франции с уважением и всегда выделяет ее среди других стран.

