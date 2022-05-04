Франция пообещала помогать Украине «столько, сколько будет нужно»

Франция будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь «столько, сколько будет нужно». Об этом заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.

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По его словам, Франция уже предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 млн евро, а также военное снаряжение на сумму более 100 млн евро. Атталь отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку в ходе недавнего телефонного разговора.

Ранее Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Point заявил, что российская спецоперация на Украине может завершиться к празднику Победы 9 мая. Также французский лидер заявлял, что президент России Владимир Путин относится к Франции с уважением и всегда выделяет ее среди других стран.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
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