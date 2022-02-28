Франция отказалась признать результаты референдума в Белоруссии

Франция отказалась признавать результаты конституционного референдума в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя французского МИД.

Лукашенко проголосовал на референдуме по обновленной конституции Белоруссии

Там напомнили, что Франция не признала результаты и президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:КонституцияБелоруссияФранция
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