Франция отказалась признать результаты референдума в Белоруссии
Франция отказалась признавать результаты конституционного референдума в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя французского МИД.
Там напомнили, что Франция не признала результаты и президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии.
Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко.
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