Лукашенко проголосовал на референдуме по обновленной конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию республики. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что глава государства отдал свой голос на избирательном участке №1 в Белорусском государственном университете физической культуры.
Референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии проходит в стране в воскресенье. При этом досрочно, с 22 по 26 февраля, проголосовали уже 42,93% из более 6,8 млн граждан, имеющих право голоса. Предлагается скорректировать почти половину статей основного закона Белоруссии, уточнив функции и полномочия президента, парламента и правительства. Решение об изменении конституции будет считаться принятым, если его поддержит большинство участвующих в голосовании граждан.
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