Лукашенко проголосовал на референдуме по обновленной конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию республики. Об этом сообщает ТАСС.

В Минске допустили приезд наблюдателей из ЕС на референдум по конституции

Отмечается, что глава государства отдал свой голос на избирательном участке №1 в Белорусском государственном университете физической культуры.

Референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии проходит в стране в воскресенье. При этом досрочно, с 22 по 26 февраля, проголосовали уже 42,93% из более 6,8 млн граждан, имеющих право голоса. Предлагается скорректировать почти половину статей основного закона Белоруссии, уточнив функции и полномочия президента, парламента и правительства. Решение об изменении конституции будет считаться принятым, если его поддержит большинство участвующих в голосовании граждан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРеферендумАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры