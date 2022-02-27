Лукашенко проголосовал на референдуме по обновленной конституции Белоруссии

Отмечается, что глава государства отдал свой голос на избирательном участке №1 в Белорусском государственном университете физической культуры.

Референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии проходит в стране в воскресенье. При этом досрочно, с 22 по 26 февраля, проголосовали уже 42,93% из более 6,8 млн граждан, имеющих право голоса. Предлагается скорректировать почти половину статей основного закона Белоруссии, уточнив функции и полномочия президента, парламента и правительства. Решение об изменении конституции будет считаться принятым, если его поддержит большинство участвующих в голосовании граждан.

