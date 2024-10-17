Франция начнет поставлять на Украину истребители Mirage 2000 в начале 2025 года

Париж пообещал Киеву начать поставку истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года, сообщает РИА Новости.

Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000 с новыми вооружениями

На Украину будут переданы от 12 до 20 боевых машин модификации Mirage 2000-5F, главным недостатком которых считается высокая аварийность. Всего Франция располагает 26 такими истребителями.

Ранее стало известно, что Франция сократит помощь Украине из-за дефицита бюджета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: скриншот изображения в соцсети/dimsmirnov175
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