Франция начнет поставлять на Украину истребители Mirage 2000 в начале 2025 года
17 октября 202413:31
Париж пообещал Киеву начать поставку истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года, сообщает РИА Новости.
На Украину будут переданы от 12 до 20 боевых машин модификации Mirage 2000-5F, главным недостатком которых считается высокая аварийность. Всего Франция располагает 26 такими истребителями.
Ранее стало известно, что Франция сократит помощь Украине из-за дефицита бюджета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве арестовали двух членов Ореховской ОПГ
- По «Сказке» Стивена Кинга снимут сериал
- Великобритания ввела новые антироссийские санкции
- В РПЦ призвали раздавать всем беременным письма с просьбой не делать аборт
- Франция начнет поставлять на Украину истребители Mirage 2000 в начале 2025 года
- В России экранизируют хоррор-игру «Черная книга»
- Аналитик предсказал рост цен на фоне увеличения ключевой ставки и падения рубля
- Психолог Рыжов заявил, что 25-летние не готовы к переходу во взрослую жизнь
- Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения породы рудника
- Орбан: Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru