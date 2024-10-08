Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000 с новыми вооружениями

Франция в следующем году поставит Украине истребители Mirage 2000. Об этом заявил глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню.

«Они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы», — написал министр в соцсети Х.

Лекорню подчеркнул, что поставки самолетов запланированы на первый квартал 2025-го.

Кроме того, министр напомнил о продолжении Парижем подготовки украинских пилотов и механиков.

Между тем министерство обороны Нидерландов подтвердило передачу Киеву первых обещанных истребителей F-16, пишет RT.

