Франция и Украина объявили о создании «артиллерийской коалиции»

В заявлении французского военного ведомства говорится, что целью объединения является «усиление поддержки Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

Также отмечается, что Париж намерен расширить производство САУ Caesar для передаче их Киеву.

«Увеличение производственных мощностей компании Nexter позволит произвести для Украины в 2024 году 72 САУ Caesar. Взаимодействие в рамках артиллерийской коалиции даст возможность профинансировать поставки при участии всех заинтересованных стран», - сказано в документе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Киеву ракеты SCALP и «сотни бомб», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».