Франция и Украина объявили о создании «артиллерийской коалиции»
Министерство вооруженных сил Франция объявило, что Париж и Киев дали старт коалиции «Артиллерия для Украины» для поставок украинской армии вооружений и боеприпасов.
В заявлении французского военного ведомства говорится, что целью объединения является «усиление поддержки Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».
Также отмечается, что Париж намерен расширить производство САУ Caesar для передаче их Киеву.
«Увеличение производственных мощностей компании Nexter позволит произвести для Украины в 2024 году 72 САУ Caesar. Взаимодействие в рамках артиллерийской коалиции даст возможность профинансировать поставки при участии всех заинтересованных стран», - сказано в документе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Киеву ракеты SCALP и «сотни бомб», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Петербургским мигрантам в торжественной обстановке вручили повестки в военкомат
- Полицейские Парижа вышли на протест с требованием повышения зарплат
- Украина внесла швейцарского производителя шоколада в список «спонсоров войны»
- Египет в 2023 году посетили рекордные 14,9 миллиона туристов
- Начальницу управления главы Башкирии отправили в СИЗО по делу о хищении
- Российская армия получит армейские пауэрбанки на солнечных батареях
- Лука Модрич выиграл судебный процесс против налоговых органов Испании
- Умерли двое детей, пострадавшие при взрыве газа в доме в Махачкале
- Трейлер GTA VI стал вторым самым популярным игровым роликом в истории YouTube
- Израилю разрешат принять участие в «Евровидении»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru