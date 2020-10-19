Думских единороссов не известили об отказе от спортсменов и артистов
Лидер парламентской фракции «Единой России» и политолог отреагировали в эфире НСН на сообщения об изменениях в предвыборной стратегии партии.
«Единая Россия» откажется от использования артистов, спортсменов и музыкантов на выборах в Госдуму в 2021 году. Как рассказал Ura.ru замглавы генсовета партии сенатор Сергей Перминов, ЕР сделает ставку на людей с «профессиональными компетенциями», которые могут принести «практическую пользу».
По словам Перминова, социология показывает, что в обществе есть запрос на профессиональных политиков. Он также подчеркнул, что все кандидаты «Единой России» пройдут через праймериз.
Руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН заявил, что ничего не знает об изменении предвыборной тактики партии.
«Я не слышал о таком изменении в «Единой России». Задайте это вопрос тем, кто выборами занимается. Этим занимается генеральный совет, секретарь генсовета, председатель партии. Руководитель фракции не занимается выдвижением кандидатов или определением списка». – сказал Неверов.
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН выразил мнение, что никаких решений по кампании 2021 года в «Единой России» еще не принято.
«Никаких окончательных решений относительно стратегии «Единой России» в кампании 2021 года еще не принято. Все эти вбросы, слухи являются элементами борьбы вокруг этой стратегии. Нет консолидированной позиции, стороны выдвигают свои предложения через подобного рода вбросы, но не более того. Не стоит воспринимать слух как состоявшийся конкретный факт. С предварительной стратегией на выборах власть будет определяться до конца этого года. Она станет ясна не раньше декабря и в любом случае может быть серьезно скорректирована. Все остальное, что вбрасывается, это лишь хотелки различных игроков», - пояснил Салин.
Он напомнил, что привлечение звезд к выборным кампаниям – это традиция ЕР.
«Тактика собирать селебрити, громкие имена идет с нулевых годов. Ее прототип заметен еще в кампании «Единства» 1999 года. Одним из трех основных паровозов в ней выступал спортсмен Карелин, который как политик никакой», - заметил политолог.
Ранее Салин заявил в эфире НСН, что сообщения об оценке депутатов-единороссов перед следующими выборами говорят о том, что в партии власти ничего не изменится.
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