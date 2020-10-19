Думских единороссов не известили об отказе от спортсменов и артистов

«Единая Россия» откажется от использования артистов, спортсменов и музыкантов на выборах в Госдуму в 2021 году. Как рассказал Ura.ru замглавы генсовета партии сенатор Сергей Перминов, ЕР сделает ставку на людей с «профессиональными компетенциями», которые могут принести «практическую пользу».

По словам Перминова, социология показывает, что в обществе есть запрос на профессиональных политиков. Он также подчеркнул, что все кандидаты «Единой России» пройдут через праймериз.

Руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН заявил, что ничего не знает об изменении предвыборной тактики партии.

«Я не слышал о таком изменении в «Единой России». Задайте это вопрос тем, кто выборами занимается. Этим занимается генеральный совет, секретарь генсовета, председатель партии. Руководитель фракции не занимается выдвижением кандидатов или определением списка». – сказал Неверов.