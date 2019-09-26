Ничего не изменится. Политологи об оценке депутатов Кремлем и ЕР перед выборами
Собеседники НСН рассказали, как власть пытается сохранить status quo и превратить депутатов Госдумы в громоотвод недовольства.
Кремль и «Единая Россия» оценят активность и поддержку населением депутатов Госдумы от партии власти в преддверии парламентских выборов 2021 года, пишет РБК со ссылкой на источники. На основании собранных данных планируется составить список потенциальных кандидатов от ЕР в парламент следующего созыва. Сообщается, что первый этап мониторинга уже начался.
Обычной практикой посчитал такой эксперимент руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
«Это обычная практика. Оценивают, как люди работают перед тем, как предоставить им еще одну возможность. В этом нет ничего нового, удивительного. Не знаю, соответствует ли это действительности или нет, но это, в общем, очевидные технологии», — сказал эксперт в эфире НСН.
В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил в эфире НСН, что сообщения об оценке депутатов-единороссов перед следующими выборами говорят о том, что в партии власти ничего не изменится.
«Данный формат свидетельствует о том, что никакие системные изменения партию не ждут. Сразу после выборов появилась информация, скорее всего, достоверная, что Кремль не собирается менять избирательную систему в пользу одномандатников, и по состоянию на сегодня это выглядит скорее правдой. Сейчас ясно, что и “Единую Россию” не будут никак серьезно трансформировать, то есть нынешний вброс — это показатель того, что власть, опасаясь каких-то системных изменений, которые могут выйти из-под контроля, пытается извлечь максимальную выгоду в рамках сохранения status quo», — пояснил политолог.
По его словам, в том, что в партии власти не планируется никаких системных изменений, проявляется общий курс нынешней политической системы.
«Есть и исторические страхи, связанные с перестройкой, есть и понимание элитой хлипкости всей нынешней системы, которая держится на соплях и на честном слове. А там, где возникают проблемы, все чаще и чаще вызывают правоохранителей для того, чтобы надавили, нейтрализовали, заставили работать и все прочее», — сказал он.
Павел Салин добавил, что иными словами, все останется как есть за исключением того, что депутатам придется больше работать с населением на имидж «Единой России» и в целом на имидж власти.
«Депутатам и тем, кто хочет стать депутатами, шлется сигнал, что ребята давайте, поинтенсивнее крутитесь в колесе, от этого будет зависеть и ваша пролонгация полномочий, если вы являетесь депутатом, а если не являетесь, но хотите им стать, то на вас могут обратить внимание», — отметил собеседник НСН.
Помимо этого, есть и побочная задача, на выполнение которой может быть нацелена оценка депутатов перед выборами 2021 года, добавил Павел Салин. По мнению политолога, власть пытается, как минимум, сделать из депутатов некий громоотвод общественного недовольства, а как максимум, с их помощью это недовольство нейтрализовать.
«Растет недовольство и власть хочет, чтобы депутаты принимали часть этого недовольство на себя, служили в качестве громоотвода. Это программа минимум. А программа максимум, чтобы они пытались это недовольство нейтрализовать. Сейчас ключевая задача власти, чтобы это недовольство не выходило за пределы местного уровня. Его нужно там оставлять. Губернаторы уже с этим не справляются, поэтому сейчас пытаются подключить депутатов», — сказал директор Центра политологических исследований Финансового университета.
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