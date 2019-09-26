Ничего не изменится. Политологи об оценке депутатов Кремлем и ЕР перед выборами

Кремль и «Единая Россия» оценят активность и поддержку населением депутатов Госдумы от партии власти в преддверии парламентских выборов 2021 года, пишет РБК со ссылкой на источники. На основании собранных данных планируется составить список потенциальных кандидатов от ЕР в парламент следующего созыва. Сообщается, что первый этап мониторинга уже начался.

Обычной практикой посчитал такой эксперимент руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Это обычная практика. Оценивают, как люди работают перед тем, как предоставить им еще одну возможность. В этом нет ничего нового, удивительного. Не знаю, соответствует ли это действительности или нет, но это, в общем, очевидные технологии», — сказал эксперт в эфире НСН.

В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил в эфире НСН, что сообщения об оценке депутатов-единороссов перед следующими выборами говорят о том, что в партии власти ничего не изменится.

«Данный формат свидетельствует о том, что никакие системные изменения партию не ждут. Сразу после выборов появилась информация, скорее всего, достоверная, что Кремль не собирается менять избирательную систему в пользу одномандатников, и по состоянию на сегодня это выглядит скорее правдой. Сейчас ясно, что и “Единую Россию” не будут никак серьезно трансформировать, то есть нынешний вброс — это показатель того, что власть, опасаясь каких-то системных изменений, которые могут выйти из-под контроля, пытается извлечь максимальную выгоду в рамках сохранения status quo», — пояснил политолог.