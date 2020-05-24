«Единая Россия» опровергла уход Медведева на пост спикера Госдумы

Заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов заявил «Интерфаксу», что информация о смене руководства ЕР не соответстветствует действительности. Он не исключил, что это может быть фейк.

Сама Гусева соответствующие сообщения пока не комментировала.

Авторы сообщений о переменах в ЕР ссылались на «срочную zoom-конференцию», которую Гусева якобы провела для своей PR-команды.

