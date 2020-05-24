«Единая Россия» опровергла уход Медведева на пост спикера Госдумы
В «Единой России» не подтвердили появившиеся в соцсетях сообщения со ссылкой на депутата Госдумы Ирину Гусеву о том, что председатель партии Дмитрий Медведев перейдёт на пост спикера Госдумы. В тех же сообщениях утверждалось, что Гусева якобы займётся выстраиванием новой идеологии «Единой России».
Заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов заявил «Интерфаксу», что информация о смене руководства ЕР не соответстветствует действительности. Он не исключил, что это может быть фейк.
Сама Гусева соответствующие сообщения пока не комментировала.
Авторы сообщений о переменах в ЕР ссылались на «срочную zoom-конференцию», которую Гусева якобы провела для своей PR-команды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru