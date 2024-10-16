Лидер партии Новая сербская Демократия (НСД), председатель парламента Черногории Андрия Мандич выступил с инициативой принять в стране, которая является членом НАТО и кандидатом на вступление в Евросоюз, закон об иноагентах, сообщает «Коммерсант». Среди оппозиции закон назвали «серьезной угрозой демократии и угрозой для евроинтеграции Черногории», а министр по европейским делам Майда Горчевич заверила, что правительство не поддерживает закон. Однако Быковский заявил, что в стране могут принять эту инициативу.

«Черногория однозначно нуждается в этом законе. Это будет форпостом на Балканах одновременно с Сербией, братской для нас республикой. Черногория – славянский православный народ, который со времен Российской империи был ориентирован на Россию. Закон позволит переориентировать страны Балкан на их истинные народные православные ценности, за которыми они пойдут и отколются от блока НАТО. Благодаря этому закону Черногория не вступит в Евросоюз, потому что Европа во главе с США будет решительно против. Это даст стране возможность проводить независимую экономическую, миграционную, идеологическую и культурную политику. Русский след везде видят, но это следствие того, что Черногория выбрала суверенный традиционный правильный путь развития. Где есть такие ценности, там есть и русский след», - заявил он.