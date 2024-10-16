«Форпост на Балканах»: Закон об иноагентах переориентирует Черногорию
Историк Александр Быковский сообщил НСН, что принятие закона об иноагентах лишило бы Черногорию возможности вступить в Евросоюз, позволив проводить самостоятельную политику.
Черногория сегодня ориентируется на традиционные славянские ценности, а закон об иноагентах позволит стране в будущем проводить независимую политику, заявил НСН историк, политолог Александр Быковский.
Лидер партии Новая сербская Демократия (НСД), председатель парламента Черногории Андрия Мандич выступил с инициативой принять в стране, которая является членом НАТО и кандидатом на вступление в Евросоюз, закон об иноагентах, сообщает «Коммерсант». Среди оппозиции закон назвали «серьезной угрозой демократии и угрозой для евроинтеграции Черногории», а министр по европейским делам Майда Горчевич заверила, что правительство не поддерживает закон. Однако Быковский заявил, что в стране могут принять эту инициативу.
«Черногория однозначно нуждается в этом законе. Это будет форпостом на Балканах одновременно с Сербией, братской для нас республикой. Черногория – славянский православный народ, который со времен Российской империи был ориентирован на Россию. Закон позволит переориентировать страны Балкан на их истинные народные православные ценности, за которыми они пойдут и отколются от блока НАТО. Благодаря этому закону Черногория не вступит в Евросоюз, потому что Европа во главе с США будет решительно против. Это даст стране возможность проводить независимую экономическую, миграционную, идеологическую и культурную политику. Русский след везде видят, но это следствие того, что Черногория выбрала суверенный традиционный правильный путь развития. Где есть такие ценности, там есть и русский след», - заявил он.
В свою очередь основатель и главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко в разговоре с НСН, напротив, усомнился, что закон об иноагентах в Черногории будет принят.
«К сожалению, человек, который предложил в стране эту инициативу, не обладает парламентским законодательным большинством. На данный момент Черногория целиком и полностью находится под влиянием Запада и Европы. Потому более чем уверен, что никакого закона об иноагентах в Черногории не будет, и точка», - заявил он.
В мае 2024 года также стало известно, что правительство Республики Сербской (РС) отозвало готовый к принятию парламентом закон об иноагентах. По словам президента страны Милорада Додика, который и инициировал этот закон, инициативу намерены доработать в соответствии с европейской практикой, поскольку «Республика Сербская выбрала путь в Европу», напоминает «Радиоточка НСН».
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