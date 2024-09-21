В Узбекистане приняли поправки о «нежелательных иностранцах»
Парламент Узбекистана принял поправки о «нежелательных иностранцах».
По данным парламента, такой статус могут присваивать иностранным гражданам, которые критически высказывались об Узбекистане и населении страны. «Нежелательных иностранцев» будут включать в соответствующий реестр на пять лет, запретят въезд, открытие счетов и покупку недвижимости.
Иностранцы, чьё пребывание в стране сочли нежелательным, должны будет покинуть Узбекистан в течение десяти дней. В противном случае их депортируют.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru