Европарламент в резолюции потребовал заморозить финансирование Грузии

Депутаты Европейского парламента выступили с требованием заморозить финансирование Грузии по линии объединения из-за отступления страны от демократии. Они приняли резолюцию с соответствующей формулировкой.

В документе говорится, что нынешняя ситуация в Грузии заставляет приостановить её интеграцию с Евросоюзом, несмотря на предоставление в декабре 2023 года статуса кандидата в ЕС. Отмечается, что правящая партия «Грузинская мечта», предположительно, победит на предстоящих парламентских выборах 26 октября. При этом, по оценке евродепутатов, она продвигает все более авторитарную повестку дня.

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Резолюция также констатирует, что изменениями в законодательстве Грузии и усиливающаяся антиевропейская риторика «нарушают свободу слова, подвергают цензуре СМИ, налагают ограничения на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё перед постановкой на голосование резолюции председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал проект «возмутительным, позорным и отвратительным». Спикер, в частности, выразил возмущение в связи с призывами ввести санкции против лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из заключения.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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