Европарламент в резолюции потребовал заморозить финансирование Грузии

Резолюция также констатирует, что изменениями в законодательстве Грузии и усиливающаяся антиевропейская риторика «нарушают свободу слова, подвергают цензуре СМИ, налагают ограничения на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё перед постановкой на голосование резолюции председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал проект «возмутительным, позорным и отвратительным». Спикер, в частности, выразил возмущение в связи с призывами ввести санкции против лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из заключения.

